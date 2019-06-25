Son Dakika Haberleri: 2 ilde fuhuş operasyonu: 31 gözaltı
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2 ilde fuhuş operasyonu: 31 gözaltı

25 dakika önce

BİNGÖL ve Diyarbakır'da, 'son çekim' adıyla eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

2 ilde fuhuş operasyonu: 31 gözaltı, System.String[]
BİNGÖL ve Diyarbakır'da, 'son çekim' adıyla eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda, aralarında çete liderinin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı. 
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 5 aylık teknik takipli çalışma sonucu Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi. 'Son çekim' adı verilen operasyonda, aralarında çete liderinin de bulunduğu 31 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, gizli kameralarla çekim yaptığı ve fuhuş sonrası hamile kaldıkları yalanıyla yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 el bombası, 8 kamera, doğum kontrol hapları, 74 cep telefonu ve 11 silah ele geçirildi. Yapılan incelemelerde; evlere yerleştirilen gizli kameralar ve çete üyelerine ait cep telefonları ile birçok kişinin uygunsuz görüntüsünün kaydedildiği de ortaya çıktı.


- Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:50 Kaynak: DHA
Diyarbakır, Bingöl, Güncel
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