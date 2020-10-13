2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

2 ilde HTŞ operasyonu: 5 gözaltı
13.10.2020 16:18
SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
SAMSUN merkezli 2 ilde, Heyet Tahrir el- Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 5 Suriye uyruklu gözaltına alındı.
Samsun Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu HTŞ terör örgütü soruşturması kapsamında, Bafra ilçesi ve Denizli'nin Buldan ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 Suriye uyruklu, gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
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