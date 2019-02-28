2 İlde Okullara Kar Tatili
23 dakika önce
Elazığ genelinde ve Ağrı il merkezi ile Hamur ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.
Elazığ
genelinde ve Ağrı
il merkezi ile Hamur
ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Elazığ'da gece başlayan kar yağışı sabaha karşı kenti tamamen beyaza bürüdü. Kar
yağışı nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada;"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile ilimiz genelinde 28 Şubat
Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir"denildi.
AĞRI
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 28 Şubat Perşembe günü eğitime (1) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel 28 Şubat Perşembe günü idari izinli sayılacaktır"denildi. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Hamur merkez ve köy okullarında 28 Şubat Perşembe tüm okullar bir gün tatil edildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:26 Kaynak: İHA
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