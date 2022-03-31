KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskında ekipler, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika