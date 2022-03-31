2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

31.03.2022 14:13
2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı

KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddiasıyla 5 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya finans sağladıkları iddia edilen şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Eş zamanlı baskında ekipler, Kocaeli'de 1, İstanbul'da 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı
2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı
2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı
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PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi PKK'lı teröristlere finansman sağlayan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon Son dakika haberleri... Terör örgütüne finans sağlayan 5 kişiye jandarmadan operasyon

Kocaeli, Finans, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 ilde 'PKK'ya finansman' operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika


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