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2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika

2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı

08.02.2022 10:46
2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı

MERSİN ve Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG üyesi 5 kişi, gözaltına alındı.

MERSİN ve Gaziantep'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ YPG üyesi 5 kişi, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 5 kişiyi yakalamak için harekete geçti. Mersin ve Gaziantep'te belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında, 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı
2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı
2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı
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Gaziantep, Mersin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 ilde PKK/YPG operasyonunda 5 gözaltı - Son Dakika


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