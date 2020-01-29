2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

6 saat önce

2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltıKONYA merkezli 2 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

KONYA merkezli 2 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ve Halkapınar ilçeleri ile Adana ilinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işleyen 13 şüpheliyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibi ardından harekete geçen ekipler, bu sabah belirlenen 15 adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 357 sikke, 484 tarihi obje, 14 tarihi yüzük, 1 tarihi küpe, 3 metal arama detektörü, 1 eski eser niteliği taşıyan yazılı eser, 3 tarihi işlemeli yüzük taşı, 3 ev tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca ile bu tabancalara ait çok sayıda fişek ile 11 cep telefonu ve sim kart ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

2 ilde tarihi eser operasyonu: 11 gözaltı

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 04:32 Kaynak: DHA
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