2 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

AKSARAY merkezli 2 ilde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan suç örtüğüne yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığını belirledi. Ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen jandarma bugün sabah saatlerinde Aksaray'ın Ağaçören ilçesi ile İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda H.G., E.B., İ.G., İ.A.,E.Y., Z.A., A.Ç., M.D., M.Ç., Ö.Ç., H.G., D.K. ve A.A., gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada 5 adet tabanca, bu tabancalara ait mermi, 5 av tüfeği, 42 tane uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin, 13 adet afyon sakızı kapsülü, 5 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma aparatı, suçtan elde ettiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet flaş bellek, 10 adet cep telefonu ele geçirildi.

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