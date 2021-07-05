2 ilde yasa dışı silah ticareti operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika

İZMİR merkezli 2 ilde, yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik bu sabah düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan 22 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. İzmir'in Bergama, Kınık ve Dikili ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 32 adrese bu sabah yapılan helikopter destekli eş zamanlı baskınlarda; 24 tabanca, çok sayıda şarjör, fişek, 5 tüfek ile mühimmat ve silah imalatında kullanılan malzemeler ile birleştirilmek üzere hazır olan tabanca parçalarının yanı sıra metamfetamin, esrar ve çeşitli haplar ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.