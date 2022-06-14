Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı , FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlattı. Belirlenen şüphelilerin yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya ve Konya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda gözaltına alınan, isimleri açıklanmayan 5 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Malatya, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 ildeki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

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