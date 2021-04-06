'2. İnönü Zaferi'ni Anlamak ve Geleceğe Aktarmak' konulu söyleşi - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından '2. İnönü Zaferi'ni Anlamak ve Geleceğe Aktarmak' konulu söyleşi düzenlendi.

Yaşayan Şehir Müzesinde gerçekleştirilen ve 2. İnönü Zaferinde Türk ordusu tarafından sergilenen kahramanlığın anlatıldığı '2. İnönü Zaferi'ni Anlamak ve Geleceğe Aktarmak' konulu söyleşinin konuğu Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin oldu. Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü Mesut Ünver'in öncülüğünde yapılan söyleşide 100'üncü yılında 2. İnönü Zaferi ele alındı.

Bilecik Belediyesinin kurumsal sosyal medya ağlarından canlı yayın olarak yayınlanan söyleşilerin devam edeceği bildirildi. - BİLECİK