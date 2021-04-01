2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı - Son Dakika

2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı

01.04.2021 22:41

İkinci İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.

İkinci İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.

İnönü muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki Metristepe Anıtı'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Akpınar köyünde yer alan şehitlikte devam eden törenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında az sayıda yetkilinin katılımı ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Metristepe'nin 100 yıl önce bir milletin silkinişine, bir devletin varoluş mücadelesine şahitlik eden bir hikaye olduğunu ifade etti.

Bugünün düşmana karşı birlik olup en güçlü darbenin indirildiği tarihi gün olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Tarihin öyle bir kilit noktası haline gelmiş bir memleketteyiz. Milletimizin savunma psikolojisinden taarruza yöneldiği, devletimizin moralinin bir günde değişerek umut ışıklarının belirdiği bu önemli gün bizim var olma mücadelemizin dönüm noktası. Bu manevi hava, milli bilinç ve şuuru kaybettiğimiz her gün tarihte bize düşmanlık eden kim varsa tekrar cesaret edecek, birliğimize beraberliğimize yine kast edecek. Boynumuza esaret zincirinin vurulmasını istemiyorsak, her sabah 18 Marta uyanacak, 1 Nisanla çalışacak, 15 Temmuzla dinlenecek, 30 Ağustosla uyuyacağız. Unutmayacağız, gaflet uykusuna dalmayacağız. Bugün bizlere düşen görev, şühedamızın bize emanetlerine sahip çıkmak, çocuklarımızı vatan millet sevgisiyle ve hayırlı evlatlar olacak şekilde yetiştirmek, memleketimizi tüm dünyaya parmak ısırtacak derecede yüceltmek, çok çalışmak ve Al bayrağımızın hakkını vermektir."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İstiklal Bayrağı'nı Vali Şentürk'e teslim etmesiyle devam eden tören, Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'nın dua ettirmesi, Vali Şentürk'ün, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun şehit mezarlarına karanfil bırakılması Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Törenlere, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, gazi ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.

2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı
2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı
2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı
2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı

İstiklal Marşı, Bozüyük, Bilecik, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Trabzonspor'un sezon sonunda Edin Visca'yı kadrosuna katması bekleniyor Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü
Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor         
23:01
Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt         
22:28
Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi         
21:10
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı         
19:47
Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor         
18:47
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı         
17:22
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu Dünyaca tanınan tasarımcı Murat Günak, TOGG Tasarım Lideri oldu         
13:59
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 23:25:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei