2. İnönü Zaferi'nin 100. Yılı - Son Dakika

İkinci İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla muharebelerin geçtiği Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tören yapıldı.

İnönü muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki Metristepe Anıtı'nda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.

Akpınar köyünde yer alan şehitlikte devam eden törenler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında az sayıda yetkilinin katılımı ve sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Metristepe'nin 100 yıl önce bir milletin silkinişine, bir devletin varoluş mücadelesine şahitlik eden bir hikaye olduğunu ifade etti.

Bugünün düşmana karşı birlik olup en güçlü darbenin indirildiği tarihi gün olduğunu belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Tarihin öyle bir kilit noktası haline gelmiş bir memleketteyiz. Milletimizin savunma psikolojisinden taarruza yöneldiği, devletimizin moralinin bir günde değişerek umut ışıklarının belirdiği bu önemli gün bizim var olma mücadelemizin dönüm noktası. Bu manevi hava, milli bilinç ve şuuru kaybettiğimiz her gün tarihte bize düşmanlık eden kim varsa tekrar cesaret edecek, birliğimize beraberliğimize yine kast edecek. Boynumuza esaret zincirinin vurulmasını istemiyorsak, her sabah 18 Marta uyanacak, 1 Nisanla çalışacak, 15 Temmuzla dinlenecek, 30 Ağustosla uyuyacağız. Unutmayacağız, gaflet uykusuna dalmayacağız. Bugün bizlere düşen görev, şühedamızın bize emanetlerine sahip çıkmak, çocuklarımızı vatan millet sevgisiyle ve hayırlı evlatlar olacak şekilde yetiştirmek, memleketimizi tüm dünyaya parmak ısırtacak derecede yüceltmek, çok çalışmak ve Al bayrağımızın hakkını vermektir."

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, "İstiklal Bayrağı'nı Vali Şentürk'e teslim etmesiyle devam eden tören, Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'nın dua ettirmesi, Vali Şentürk'ün, Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ın ve Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun şehit mezarlarına karanfil bırakılması Şehitlik Defteri'nin imzalanmasıyla sona erdi.

Törenlere, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, gazi ve şehit aileleri ile askeri erkan katıldı.