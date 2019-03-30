Son Dakika Haberleri: 2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü

2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü

1 saat önce

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü, System.String[]
Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Şentürk mesajında, 2. İnönü Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yalnız düşmanın değil, Türk milletinin makus talihinin de yenildiği, Milli Mücadele'nin ilk zaferi olduğunu vurguladı.

İnönü Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak tarihteki saygın yerini aldığını belirten Şentürk, şunları kaydetti:

"Bu zafer, Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel kanıtıdır. 'Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz' özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakarlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun yaşamasını sağlamaktır. İkinci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'yü, kahraman ordumuzun tüm şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve gönül borcuyla anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:35 Kaynak: AA

Necati Şentürk, Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Güncel
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