2. İnönü Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, 2. İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Vali Şentürk mesajında, 2. İnönü Zaferi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yalnız düşmanın değil, Türk milletinin makus talihinin de yenildiği, Milli Mücadele'nin ilk zaferi olduğunu vurguladı.



İnönü Zaferi'nin, Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktalarından biri olarak tarihteki saygın yerini aldığını belirten Şentürk, şunları kaydetti:



"Bu zafer, Türk milletinin vatanı, bağımsızlığı ve özgürlüğü söz konusu olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel kanıtıdır. 'Geçmişini bilmeyenlerin geleceği olmaz' özdeyişinin ışığında bize düşen görev, yaşanan fedakarlıkları yeni nesillere aktararak bu ruhun yaşamasını sağlamaktır. İkinci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü'yü, kahraman ordumuzun tüm şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve gönül borcuyla anıyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kaval Ustası Serdar Deli, Hayatını Kaybetti

Başörtülülere Hakaret Eden Şüphelinin İfadesi Ortaya Çıktı: Benim 3 Eşim de Başörtülüydü

Dha Dış - Almanya Türk Doktoru Konuşuyor, 3 Boyutlu Yazıcılarla 'yapay Organ' Geliştiriyor - 2

Bilecik'te Saadet Partisi'nin Adayının Mitingini Sadece 1 Kişi Dinledi