2. İnönü Zaferi'nin 98. Yılı

İkinci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü, Bilecik'te törenle kutlandı.

İkinci İnönü Zaferi'nin 98. yıl dönümü, Bilecik'te törenle kutlandı.





İnönü muharebelerinin yaşandığı Bozüyük ilçesindeki Metristepe Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, saygı atışı yapıldı.





Vali Bilal Şentürk, Bozüyük'e bağlı Akpınar köyündeki şehitlikte yaptığı konuşmada, Metristepe'nin onlarca kez kaybedilip tekrar kazanıldığını belirterek, Türk milletinin vatanından vazgeçmediğini kaydetti.



Türk'ün iman dolu göğsünde nefes almasının dünyaya ne gibi bir bedel ödeteceğinin sinyallerini zalime bir asır önceden verdiğini ifade eden Şentürk, şöyle konuştu:



"Fakat denemekten vazgeçmeyen, namussuzca, kalleşçe yöntemleri kendine rehber edinen düşman bu defa da Güneydoğudaki kentlerimizde terör eylemleriyle, 15 Temmuzda memleketimizin dört bir yanında çeşitli saldırılar ve kanlı darbeleriyle bizi yıldırmaya, pes etmeye zorlamıştır. Dedelerine 100 yıl önce verdiğimiz mesajı anlamayanlar yeltendikleri arsız saldırılarda aslan parçalarının önünde ya diz çökmüş ya da Türk topçusunun fırtınalarında paramparça olmuştur. Kemikten taslarla mazlum kanı içmekten utanmayan zalim düşman bilmelidir ki, bu milletin mücadelesi maddi bir mücadele değildir, sadece toprağını korumak değildir, ecdadının mezar taşının olduğu her yeri vatan bilmektir, derdi adalettir, merhamettir."





Konuşmaların ardından Bozüyük Müftüsü Mustafa Topal'ın dua ettiği tören, Vali Şentürk'ün şehitlik defterini imzalaması ve sembolik şehitliklere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

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