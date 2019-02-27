Son Dakika Haberleri: 2 İnşaat İşçisi Isınmak İçin Yaktıkları Ateşte Feci Şekilde Yandı

2 İnşaat İşçisi Isınmak İçin Yaktıkları Ateşte Feci Şekilde Yandı

42 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı.

2 İnşaat İşçisi Isınmak İçin Yaktıkları Ateşte Feci Şekilde Yandı, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çalıştıkları inşaatta ısınmak isteyen 2 işçi, ateş yaktıkları boya kovasındaki alevlerin parlaması sonucunda yaralandı. Vücutlarında ağır yanıklar oluşan işçiler, hastaneye kaldırıldı.

Olay, İzmit ilçesi Yenidoğan Mahallesi Güney Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. isimli işçiler ısınmak için ateş yakmak istedi. Etraftan topladıkları karton ve odunları kullanılmış bir boya kutusuna dolduran işçiler, çakmakla karton parçalarını tutuşturmak istedi. Boya kutusunda kurumuş halde olan tinerli boya, işçilerin yaktığı alevle birden parladı.

Elbiseleri alev alan işçileri arkadaşları söndürdü

Parlayan alevler, Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.'nin kıyafetlerine sıçradı. İşçilerin yandığını gören çevredeki diğer işçiler ise Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y. 'nın yardımına koşarak alevleri söndürdü. Yaşanan olay sonrasında Yasin Ç.'nin yüzü ve vücudunun büyük kısmında, Muhammet Samet Y.'nin ise elinde yanık oluştu.

Ağır şekilde yanan işçiler hastaneye kaldırıldı

Yasin Ç. ve Muhammet Samet Y.'nin arkadaşları durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralılardan durumu ağır olan Yasin Ç., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine, Muhammet Samet Y. ise İzmit SEKA Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçiler kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:45 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Romanya, Uluslararası Karasularında Avlanan Türk Balıkçılarına Ateş Açtı: 3 Yaralı Sopalarla Evini Basan Damadına Pompalı Tüfekle Ateş Etti

Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 14:27:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 İnşaat İşçisi Isınmak İçin Yaktıkları Ateşte Feci Şekilde Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]