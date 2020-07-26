2 inşaat işçisinin ölümünde 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde öldürülüp toprağa gömülen Salim Çatma ve Soner Çatma cinayetine yardım ettikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

İlçeye bağlı Nebioğlu beldesinde, ailelerinin kayıp ihbarında bulunduğu inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cansız bedenleri, geçen çarşamba ormanlık alanda toprağa gömülü bulundu. Olayla ilgili cesetleri traktörle ormanlık alana taşımaya yardım ettikleri değerlendirilen M.G., S.N.A., D.A., F.Ç., S.K., Y.E. ve R.G., gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi Serkan A. ve babası İsmail A.'nın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Sabaha karşı mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A, F.Ç ve M.G. tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.EVLERİNDE UYUŞTURUCU BULUNMUŞTU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün katil zanlısı baba ile oğlunun evinde ve bahçesinde yaptığı aramada bin 410 uyuşturucu hap, 40 gram metamfetamin ve cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile av tüfekleri ele geçirmişti.