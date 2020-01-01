2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı - Son Dakika

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı

6 saat önce

KARS'ta, İran uyruklu 2 şüphelinin bağırsaklarında, kapsül içinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar taşıdıkları ortaya çıktı.

2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı, System.String[]

KARS'ta, İran uyruklu 2 şüphelinin bağırsaklarında, kapsül içinde 150 gram metamfetamin ve 30 gram kubar esrar taşıdıkları ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ihbar edilen 04 plakalı taksiyi takibe aldı. Trafik uygulama noktasında durdurulan otomobilde bulunan İran uyruklu A.H.Z.B. ve H.B. ile Türk vatandaşı E.A.'nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucuya rastlanmadı. İranlılar, şüpheli hareketleri üzerine Harakani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen röntgen filminde, ikilinin bağırsaklarında kapsüller olduğu görüldü. İlaç verilerek doğal yollarla çıkmaları sağlanan kapsüllerde 150 gram metamfetamin ile 30 gram kubar esrar olduğu belirlendi. Narkotik polisi, A.H.Z.B., H.B. ve Türk vatandaşı E.A.'yı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan adliyeye sevk etti. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Narkotik, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran, ABD Başkanı Trump'ın suçlamalarını reddetti
Trump'tan İran'a tehdit: Büyük bedel ödeyecekler İran dini lideri Hamaney'den Trump'ın tehdidine yanıt: Gerekirse vuracağız Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
18:16 Sivas kayak severlere yıldız dağı daveti - Son Dakika
18:16 Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan teröre karşı birlik ve beraberlik mesajı Açıklaması - Son Dakika
18:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
18:14 Tokat-Sivas kara yolunda sis etkili oluyor - Son Dakika
18:13 Antalya sosyal medyada sahte içki yapımını anlatan şüpheli yakalandı - Son Dakika
17:36 Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu - Son Dakika
17:22 Gökyüzündeki görsel şölen vatandaşları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 18:19:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 İranlı'nın bağırsaklarından 150 gram metamfetamin ve 30 gram esrar çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]