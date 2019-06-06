Son Dakika Haberleri: 2 iş yerini canı sıkıldığı için kurşunlamış
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2 iş yerini canı sıkıldığı için kurşunlamış

24 dakika önce

Bursa'da eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı.

2 iş yerini canı sıkıldığı için kurşunlamış, System.String[]
Bursa'da eşinden boşanma sebebi olarak gördüğü arkadaşını silahla yaralayıp, birisi ağabeyinin olmak üzere 2 iş yerine kurşun yağdıran şüpheli yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında niye yaptınız soruna, "Canım sıkıldı" cevabını verdi. Olay, 24 Mayıs tarihinde Nilüfer ilçesi Küçüksanayi Mahallesi'nde meydana geldi. 13 yıllık eşinden boşanan Murat G. (32), önce çocukluk arkadaşı Murat A.'yı silahla yaraladı. Murat A., hastaneye kaldırılırken şüpheli Murat G. ise olay yerinden kaçtı. Ekipler Murat G.'yi ararken Murat G. bu sefer de boşanmasının sebebi olarak gördüğü ağabeyinin Küçüksanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerine geldi. Burada ağabeyi ve yengesi içerideyken iş yerine kurşun yağdıran Murat G. bir başka iş yerine daha kurşun sıktı. Polisler tarafından aranan şüpheli yaklaşık 2 hafta sonra yakalandı. Şüpheli emniyet çıkışında neden yaptınız sorusuna, "Canım sıkıldı" cevabını verdi.
(Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:46 Kaynak: İHA
Bursa, Güncel
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