Son Dakika Haberleri: 2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol
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2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.

2 iş yerini kurşunlayan zanlıya adli kontrol, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 iş yerini kurşunlayan şahsa adlı kontrol verildi.


Samsun'da, 2 gün önce gece saat 23.30 sıralarında iki iş yerini kurşunlayan T.E. isimli zanlı babasıyla birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerine teslim olmuştu. Şüpheli şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı Bafra Adliyesinde mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:11 Kaynak: İHA
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