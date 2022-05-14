2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama - Son Dakika
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2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama

14.05.2022 13:55
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama

BİLECİK'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

BİLECİK'teki demir çelik fabrikasında 2 işçinin öldüğü patlamayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bozüyük ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasının kazan bölümünde, önceki gece henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada işçilerden Ali Gündoğan ve Enver Güler (37) hayatını kaybetti, Gökhan Taştan yaralandı. Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verildi. Patlamadan yaralı kurtulan Taştan ise Bursa'da tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Olayla ilgili, fabrikada ustabaşı olarak çalışan M.T., vardiya amiri R.Ö. ve üretim sorumlusu U.C. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen U.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.T. ve R.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama
YORUMLAR
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Organize Sanayi Bölgesi, Bozüyük, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 işçinin öldüğü demir çelik fabrikasındaki patlamaya 2 tutuklama - Son Dakika
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