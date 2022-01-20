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2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis - Son Dakika

2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis

20.01.2022 14:22
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tadilat yapan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Akgül (34) ile babası İsmail Akgül (55) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet...

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde tadilat yapan inşaat işçileri Salim Çatma (28) ve Soner Çatma'yı (34) evdeki uyuşturucu maddeyi çaldıkları iddiasıyla öldürüp, ormana gömdükleri suçlamasıyla tutuklu yargılanan Serkan Akgül (34) ile babası İsmail Akgül (55) 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Diğer tutuklu sanık Fatih Çilesiz'e (33) 2 kez müebbet, tutuksuz yargılanan anne Döndü Akgül'e de kan izlerini çamaşır suyuyla temizlemekten 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Serkan Akgül, mahkeme sonunda karara tepki göstererek heyete küfretti.

Olay, 18 Temmuz 2020 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesinde meydana geldi. Aynı köyden soyadı benzerliği olan inşaat işçileri Salim Çatma ve Soner Çatma, tadilat işi için Serkan Akgül'ün ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Salim ve Soner Çatma'dan bir daha haber alınamayınca aileleri kayıp başvurusunda bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Salim ve Soner Çatma'nın öldürülerek ormana gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G., arkadaşları Fatih Çilesiz ve Erkan Ö. tutuklandı. Cinayetlerin ortaya çıkacağını anladıktan sonra kaçan ve 20 gün boyunca ormanda yaşadıktan sonra İstanbul'a kaçan Serkan Akgül ile babası İsmail Akgül ise 1 Eylül'de il girişinde jandarma ekiplerine teslim olduktan sonra tutuklandı. Döndü Akgül, Müzeyyen G. ve Erkan Ö., avukatlarının tutukluk hallerine yaptığı itiraz sonucu 2020 yılının kasım ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEMİYLE DAVA AÇILDISerkan Akgül, babası İsmail, annesi Döndü Akgül ile Müzeyyen G. ve Fatih Çilesiz hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve çeşitli hapis cezaları istemiyle dava açıldı. Erkan Ö. için ise 'suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.BABASI TRAKTÖRLE YÜKSEK SES ÇIKARIRKEN, 2 İŞÇİYİ ÖLDÜRDÜZonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına İsmail Akgül, Serkan Akgül ve Fatih Çilesiz tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Döndü Akgül, akrabaları Müzeyyen G. ve ölenlerin yakınları da hazır bulundu.Mütalaayı okuyan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Serkan Akgül ve ailesinin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı, şüphelilerin evlerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 13 bin TL, yaklaşık 3 kilo uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan bitki ve bin 271 uyuşturucu hap ele geçirildiğini anlattı. Serkan Akgül'ün evdeki uyuşturucu maddelerin bir kısmının eksik olduğu iddiasıyla inşaat işçileriyle tartıştığı ve Salim Çatma'yı bacağına ateş ederek yaraladığı, ardından ise cezaevine girmemek için öldürmeye karar verdiği ifade edilen mütalaada, babası İsmail Akgül'e 'Soner ve Salim'i öldürmeye gidiyorum. Sen de traktörü çalıştır, silah sesi duyulmasın' diyerek maktulleri öldürdüğü, babasının da silah sesi duyulmaması için traktörü çalıştırıp, gaz vererek yüksek motor sesi çıkardığına dikkat çekildi. Cinayetin ardından aile fertlerinin soğukkanlılıkla birlikte hareket ederek cesetleri battaniye ve muşambaya sardıkları, köylünün dikkatini çekmemek için de ağaç kesme bahanesiyle römorka yükleyerek ormana götürüp gömdükleri belirtildi. Kadınların ise evde kalarak kan izlerini çamaşır suyuyla temizledikleri ifade edildi.KARAR ÖNCESİ SON SÖZLERİ SORULDUMahkemede karar öncesi son sözleri sorulan sanıklardan Serkan Akgül, ailesinin suçlamalarla ilgisi olmadığını söyleyerek, "Pişmanım. Mütalaadaki gibi cezalandırılmalarını istemiyorum" dedi.Babası İsmail Akgül ise cinayetlerle alakasının olmadığını ileri sürerek, "Serkan'a 'Ne yaptın?' dediğimde silahı bana doğrulttu. Kimse sesini çıkartmasın diye silahla tehdit etti beni. Beratimi talep ediyorum" diye konuştu.Diğer tutuklu sanık Fatih Çilesiz ise silahla tehdit altında üzerine atılı suçları işlemek zorunda kaldığını belirterek, "Tehdit altındaydım. Çoluk çocuğumla tehdit edildim. Elinde silah vardı. Ben de bir şey yapamadım" ifadelerini kullandı.Diğer sanıklar Döndü Akgül ve Müzeyyen G. de üzerlerine atılı suçlamaları işlemediklerini ifade etti.CEZAYI DUYUNCA KÜFRETTİMahkeme heyeti, Serkan Akgül'e 2 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak cezasında indirim uygulamadı. Uyuşturucu madde ticaretinden ise 18 yıl 7 ay 15 gün, kenevir ekiminden ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.Babası İsmail Akgül için ise kasten öldürme suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile uyuşturucu madde ticaretinden 4 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Fatih Çilesiz hakkında da kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis ile uyuşturucu madde ticaretinden 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.Tutuksuz sanıklar anne Döndü Akgül suç delillerini gizlemekten 4 yıl 2 ay, Müzeyyen G. ise aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis ve uyuşturucu üretimi ve ticaretinden 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Erkan Ö.'ye ise suçluyu kayırmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme sonunda tutuklu sanık Serkan Akgül, karara tepki göstererek mahkeme heyetine küfretti. Mahkeme başkanı, küfrü tutanağa geçirerek sanık hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.


2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis
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Ağırlaştırılmış Müebbet, İsmail Akgül, Uyuşturucu, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 işçiyi öldürüp ormana gömen 3 sanığa, 2'şer kez müebbet hapis - Son Dakika
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