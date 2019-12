"2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı

Birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıran "İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı.

Bu yıl "Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat" temasıyla, TG Expo tarafından ikincisi düzenlenen fuar, 22 Aralık'a kadar İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

TG Expo'nun Proje Direktörü Gökhan Büyükataman, fuarın açılışında, ABD ve Asya ülkeleri dışında yükselen sanat pazarının Türkiye'de de oluşmasından dolayı heyecanlı olduklarını, fuarın bu yılki temasının "post-truth" olarak seçilmesini son derece değerli bulduklarını söyledi.

İstanbul Art Show'un Sanat Direktörü Yalın Alpay da fuarın temasına değinerek, "Modernizmin artık 1960'lardan sonra yavaş yavaş erozyona uğraması ve 1980'lerde ciddi bir şekilde kırılması, sosyal, siyasi ve ekonomik hayatı nasıl etkiliyorsa, sanatta da ciddi bir kırılma yarattı. Biz buna modern sanatın ardından gelen çağdaş sanat diyoruz." diye konuştu.

"Fuarlar sadece şeffaf bir sanat pazarı değil"

Alpay, post-truth kavramının siyasi hayatın yanı sıra resim sanatına oldukça etki ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bu anlamda bu yıl fuarda bu konuyu konuşulabilir kılmak istedik. Çünkü fuarlar sadece şeffaf bir sanat pazarı değil. Aynı zamanda konuşmaların yapıldığı, sanatçıların birbirini tanıdığı, küratörlerin, yazarların yani sanat dünyasının tüm aktörlerinin bir araya geldiği birbiriyle sıkı bir fikir alışverişinde bulunabildikleri bir program."

Fuarın "post-truth" odasını hazırlayan sanatçı Mercan Dede de sanatın geniş kitlelere yayılması konusunda hassas olduğunu dile getirerek, böyle bir organizasyonun parçası olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Mercan Dede, hayatta ve sanatta samimiyete önem verdiğinin altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samimi olmayan bir sanat benim çok ilgimi çekmiyor. Çünkü zeki insanlar çalışarak, işin formülünü öğrenerek, belli modaları, trendleri takip ederek bir şeyler yaratabilirler. Ama gönülden gelen şey sizi gönülden çarpabilir. Bu resim için de müzik için de böyledir. O yüzden hayatta samimi olarak da, bunun hayata doğal yansımasına inanan bir insanım. Bu noktada da hakikatin askıda olduğu bir dönem beni çok çekiyor."

"Sanatın bir neferiyim"

Açılış sırasında ayrıca Mercan Dede, kendisini bir ışık Devrim Erbil'i ise bir güneş olarak tanımlayarak, Erbil'e bir ney hediye etti.

İstanbul Art Show için 40 parçalık özel bir eser hazırlayan Devrim Erbil ise hediye takdimi sırasında, "Her zaman her yerde ben sanatın bir neferiyim diyorum. Sanat için çaba gösteren, onun için uğraşan, eğitimci, müzeci ve ressam olarak... Çünkü benim zamanımda küratörler, sanat yöneticileri falan yoktu. Her işi bize yüklüyorlardı. Mimar Sinan Üniversitesinde 50 yıl kaldım. Bütün bunları severek yaptım. Hala da severek yapıyorum." diye konuştu.

Fuar hakkında

İstanbul Art Show'un danışma kurulunda, Prof. Devrim Erbil'in yanı sıra Prof. Dr. Emre Alkin, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor.

Seçici kurulunda ise Fransız resim eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi Direktörü Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan ve sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor.

İstanbul Art Show için özel olarak hazırlanan yapıtlar arasında Devrim Erbil'in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 metreye 2,5 metre büyüklüğündeki tablosu fuar boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Fuar süresince gerçekleştirilecek "Art Talks-Sanat Sohbetleri" etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılacak.

Canlı performanslar, atölyeler, seminerler ve enstalasyon çalışmalarının sergileneceği, aynı zamanda Melda ve Serkan Aygın'ın seçkin sanat koleksiyonunun da yer alacağı fuarda, Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni de yapılacak.