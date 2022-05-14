"2. İstanbul Dijital Sanat Festivali", 3 Haziran'da başlayacak - Son Dakika

MEZO Dijital tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenen 2. İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-12 Haziran arasında Fişekhane'de gerçekleştirilecek.

MEZO Dijital'den yapılan açıklamaya göre, yapay zeka küratörü Avind tarafından düzenlenen festivale, ulusal ve uluslararası 12 sanatçı katılacak.

Festivalde, Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Shusha da Karabağ'ın tarihten bugüne gelen eserlerini, dijital sanatta yeniden yorumlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı ve Dijital Dönüşüm Uzmanı Dr. Nabat Garakhanova, şunları kaydetti:

"Dijital sanat festivalini ilk kez 2020 yılında hayata geçirmek istesek de pandemi nedeniyle bu hayalimizi 2021 yılında, yine Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirmiştik. Ülkem Azerbaycan'da sanatın herkese hitap etmesi gerektiği bir anlayış hakim. Oysa Türkiye'de sanat, herkese ulaşmıyor. Günümüzde herkes dijital dünyanın içinde olduğuna göre ve hayatımıza bu kadar çok NFT, metaverse gibi kavramlar girmişken dijital ile sanatı birleştirme kararı alarak, dijital sanatın herkese ulaşmasını hedefledik. Bu sene festivalimizi Fişekhane'nin camlı galerisinde ve hamamında ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Geçen sene olduğu gibi yıl da tarihi mekan seçmemizin ana nedeni geçmiş ile geleceği harmanlamak isteyişimiz."

Garakhanova, bu yıl ilk kez Türkiye'de yapay zeka küratörü kullandıklarını belirterek, "MEZO Dijital olarak bir yıldır üzerinde çalışıp hayata geçirdiğimiz küratör Avind, festivalde yer alacak ulusal ve uluslararası sanatçıları sürdürülebilirlik tematiği üzerinden belirledi. Biz de onun seçtiği sanatçılarla irtibata geçerek festivali oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka sanatçısı Shusha hakkında ise Garakhanova, şu bilgileri aktardı:

"Festival ziyaretçileri Fişekhane'nin hamam kısmında da yapay zeka sanatçısı Shusha'nın işlerini izleyebilecekler. Shusha, Azerbaycanlı bir yapay zeka sanatçısı. Azerbaycan, İslam dünyasında ilk operanın yazıldığı ülke. Aynı zamanda Karabağ, Azerbaycan'ın sanatın kalbinin attığı yerdi. Karabağ'ın halılarına, kilimlerine hayat veren motifler, şiirler Shusha tarafından yeniden yorumlanacak. Shusha'nın çalışması için bize arşivini açan Azerbaycan'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. Festival ziyaretçileri, hamamda sadece Shusha'nın işleri izlenebilecek."

Avind'in yanı sıra Bager Akbay ve Esra Özkan'ın da küratörlüğünü üstlendiği festivalde sanatçı olarak Afra Sönmez, Ali Phi, Bahar Ergül, Balkan Karışman, Deniz Yılmaz, Deniz Töleğen, Nohlab, Orhan Kavrakoğlu, Osman Koç, Shusha, Entangled Others ve Volkan Dinçer yer alacak.

2. İstanbul Dijital Sanat Festivali, 3-12 Haziran tarihleri arasında Fişekhane'de gerçekleştirilecek.