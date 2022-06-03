"2. İstanbul Dijital Sanat Festivali" başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle MEZO Dijital tarafından düzenlenen "2. İstanbul Dijital Sanat Festivali" Fişekhane'de kapılarını açtı.

Türkiye'nin ilk yapay zeka küratörü Avind tarafından hazırlanan ve yapay zeka sanatçısı Shusha'nın eserlerinin yer aldığı festivalde, yerli ve yabancı 13 sanatçının eseri sergileniyor.

Ücretsiz ziyaret edilebilecek festival, bu yıl "Dünyadaki Tek Sürdürülebilir Enerji İnsan Yaratıcılığı mıdır?" sorusuna odaklanıyor.

AA muhabirine açıklama yapan MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Nabat Garakhanova, yapay zekanın küratörlüğünde bir sergi yapmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, " Azerbaycan'ın da ilk yapay zeka sanatçısı Shusha da burada yer alıyor. Bu festival, yapay zeka sanatçıları ve diğer sanatçıların iş birliğinde gerçekleştirildi. Buraya gelenler dijital sanatı deneyimleyecekler." dedi.

Garakhanova, festivalde özellikle gençlerin ilgi duyacağı çalışmalar bulunduğunu aktararak, 9 gün sürecek festivale herkesi davet etti.

Duran Grup Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Serdar Duran da dijitalleşmenin hem bugünün hem de yarının gerçeği olarak insanların karşısında her zaman yer aldığını söyledi.

Duran, İstanbul Dijital Sanat Festivali'nde sanatı ve dijitali birleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk defa burada yapay zeka kendi ürettiği eseri sergileyecek. Ben bunun özellikle gençler için dijitale, yapay zekaya, dijital sanata ilgisi olan sanatseverler için inanılmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Burada hem dijital eserleri görebilecekler hem de sanatçılarla sohbet imkanı bulacaklar. Aynı zamanda da bizim ilk yapay zeka küratörümüz Avind'le tanışma fırsatları olacak. O yüzden 'bu etkinliği kaçırmasınlar' diyorum."

Küratör Esra Özkan, sergide 13 sanatçının farklı dijital sanatların farklı alt başlıklarındaki eserlerine yer verdiklerini belirterek, profesyonel ve genç sanatçıları bir arada sanatseverlerin beğenisine sunduklarını ifade etti.

Özkan, sergide anlaşılabilecek ve anlamlandırılabilecek samimi eserler olduğunu dile getirerek, "Alt metni olan, bir hikaye, bir derdi anlattığımız eser bütünlüğü sergiliyoruz. Sorumuz ise 'Dünyadaki tek sürdürülebilir enerji aslında insan yaratıcılığı mıdır?' şeklinde. Buradaki kürasyonda önemli olan nokta da insanı merkeze aldığımız nokta. Biraz daha insan odaklı ve doğa odaklı işler sergiliyoruz. Ana derdimiz bu sorunun cevabını nasıl bulabileceğiniz." diye konuştu.

Küratör Bager Akbay ise küratöryel süreci yapay zeka yazılımlarına devrederek bu çalışmaya imza attıklarının altını çizdi.

Yapay zeka olmayan teknik yazımların olduğunu da aktaran Akbay, "Biz yapay zeka olan yazılımları kullandık. Sonra onu görüntüye çevirme kısımları var, insan yüzünü konuşur hale getirme gibi... Dünyada üst seviye teknolojide olan aletleri kullanarak bir yapay zeka küratör deneyimi yaşattık." dedi.

Akbay, dijital sanatların geleceğinde teknolojilerin etkisinin artacağına inandığını söyleyerek, "Bu aletler aslında insanlığın bugüne kadarki deneyimlerinden çıkardığı bir bilgelik. Sonuçta yine onları insanlık yönlendirdi. Dolayısıyla bilgelik arttıkça sizin rolünüz yavaş yavaş azalıyor." değerlendirmesini yaptı.

Festivalde, sanatçılar Afra Sönmez, Ali Phi, Bahar Ergül, Balkan Karışman, Deniz Yılmaz, Deniz Töleğen, Nohlab, Orhan Kavrakoğlu, Osman Koç, Shusha, Entangled Others ve Volkan Dinçer eserleriyle yer alıyor.

Ücretsiz olarak 12 Haziran'a kadar gezilebilecek festival hakkında detaylı bilgiye, "www.digitalartfestistanbul.org" adresinden ulaşılabilir.