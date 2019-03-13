Son Dakika Haberleri: 2. İTÜ Miam Piyano Festivali, 23 Mart'ta Düzenlenecek

2. İTÜ Miam Piyano Festivali, 23 Mart'ta Düzenlenecek

1 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezince (MİAM) ikincisi düzenlenecek festival, 23 Mart'ta İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde müzikseverlerle buluşacak.

2. İTÜ Miam Piyano Festivali, 23 Mart'ta Düzenlenecek, System.String[]
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezince (MİAM) ikincisi düzenlenecek festival, 23 Mart'ta İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisinde müzikseverlerle buluşacak.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, MİAM'da eğitim almış piyanistler ve akademisyenlerin bir araya geleceği 2. İTÜ MİAM Piyano Festivali'nde birbirini izleyen 3 konser yer alacak.

İTÜ MİAM'ın 20. yılının da kutlanacağı festivalde, "Yolculuk" teması altında 10 piyanist ile konuk sanatçılar, farklı dönemlerden eserler seslendirecek.

Festival, saat 17.00'de "Batı Rüzgarları" temalı konserle başlayacak. "Kuzey Işıkları" temalı konser saat 18.30'da, "Yeni Dünyadan" temalı konser ise saat 20.00'de seyirciyle buluşacak.

Konserin kapanışında piyanistler sahnede dönüşümlü olarak Samuel Barber'ın "Souvenirs" eserini seslendirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:52 Kaynak: AA

23 Mart, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kültür Sanat
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