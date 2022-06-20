"2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" sona erdi - Son Dakika
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"2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" sona erdi

20.06.2022 13:54
"2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali" sona erdi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Kültürlerarası Sanat Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, sunuculuğunu oyuncu Şenay Gürler'in üstlendiği törende, İtalyan müzik grubu Nino Rota Ensemble sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törenin açılışında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca kültür sanat alanında sayısız eser üretmiş ve bu mirası bugüne taşımış İzmir, film ve müzik festivalleriyle çok özgün bir festivale ev sahipliği yapmaya başladı. İzmir çok şanslı. Çünkü biz bu çıtayı yükseltmeye kararlıyız. İstiyoruz ki İzmir'in her sokağı, caddesi, semti sinemanın büyülü dünyasıyla, hemhal olsun ve sanat İzmir'in kadim dokusuyla, olağanüstü güzellikleriyle buluşsun. İstiyoruz ki doğal platoları, tarihi mekan ve kolay ulaşım imkanlarıyla İzmir, sinemanın merkezlerinden biri olsun. Bunu sadece istemiyoruz, gereğini yapacağız. İzmir çok yakında hem platosuyla hem sinema ofisiyle sinema sektörünün merkezine oturacak."

"Yorucu ama heyecan verici bir festival yaşadık"

Festival Direktörü Vecdi Sayar ise "10 gün boyunca yorucu ama heyecan verici bir festival yaşadık. Sevgili başkanımızla ortak bir hülyamız var. Bu kenti bir sinema kenti yapmak. Bu sadece adımlardan bir tanesi daha pek çok şey olacak. Daha başka etkinlikleri ve çok önemli sinemacıları burada göreceksiniz. İzmirliler bu festivali sahiplendiler. Sinema salonlarının büyük kısmı doluydu. Bu yüzden öncelikle İzmirlilere teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalin bu yılki "Onur Ödülleri"ni müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli ile Polonyalı besteci Zbigniew Preisner aldı.

Zbigniew Preisner ödül konuşmasında, "1970'lerde buralara gelmiştim. O nedenle bu ödül beni çok sevindirdi. Beni yeniden sizlerle buluşturduğu için çok mutluyum. Ben kendimi bu işe adadım. O nedenle bu ödül benim için çok anlamlı. Dev isimlerle çalışmak, dev yönetmenlerle çalışmak, Kieslowski gibi değerli isimlere müzik yapmak çok önemli ve bunların sonunda bu güzel festivallere çağrılmak, konuk olmak da gerçekten harika." değerlendirmesini yaptı.

Festivalin "Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü" de ırkçılık karşıtı yapıtlarıyla tanınan Cezayir asıllı Roman kökenli Fransız yönetmen Tony Gatlif'e değer görüldü.

Gatlif, "Ben sizleri bir büyücü olarak görüyorum. Çünkü sinema insana dünyayı anlatır. Sizler dünyayı bu festivalle buraya taşıyorsunuz. Herkese çok teşekkür ederim. Beni burada bu sahnede ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Türkleri gerçekten çok seviyorum. İlk filmim için İzmir'e gelmiştim. Tek bir kelime bilmeden hiçbir şey konuşamadan. Ama Türkler bana yardım etti. Bana yol gösterdi. İşte ben buna büyü diyorum. Büyü diyorum çünkü sinema bizi büyülüyor." dedi.

Necip Sarıcı ve Atilla Dorsay'a emek ödülü verildi

Sinemaya ses mühendisi ve yapımcı olarak çok sayıda yapıt kazandıran 87 yaşındaki Necip Sarıcı ile 83 yaşındaki Atilla Dorsay, bu yıl festivalde "Emek Ödülü"nü aldı.

Festivalin Ulusal Yarışma jürisinde yönetmen Erden Kıral başkanlığında, yönetmen Biket İlhan, Ebru Şeremetli, İzzet Öz, besteci Güldiyar Tanrıdağlı, oyuncu Selen Uçer ve opera sanatçısı Selva Erdener yer aldı.

Yarışma kapsamında "En İyi Film" ödülüne "Sen Ben Lenin" adlı yapım değer görülürken, "En İyi Erkek Oyuncu" Halil Babür ve Murat Kılıç, "En İyi Kadın Oyuncu" Gülçin Kültür seçildi.

"En İyi Ses Tasarımı" ödülüne ise "Gölgeler İçinde" filmi ile Eli Haligua, Fatih Rağbet ve besteci Greg Dobrowski, "En İyi Özgün Film Şarkısı"na Tufan Taştan'ın "Sen Ben Lenin" filmindeki "Ahmet Abi" şarkısıyla Barış Diri, "En İyi Özgün Beste"ye Tayfun Pirselimoğlu'nun "Kerr" filmindeki özgün müzikle Nikos Kypourgos, "Jüri Özel Ödülü"ne Tayfun Pirselimoğlu değer görüldü.

Festivalde "Televizyon Dizi Müzikleri Ödülleri"ni ise besteci Serdar Kalafatoğlu başkanlığında, yönetmen ve müzisyen Nezih Ünen, sinema ve televizyon yazarları Alican Sekmeç, Burak Göral, Elçin Yahşi, Özlem Özdemir ve Tuğçe Madayanti Dizici'den oluşan jüri değerlendirildi.

Değerlendirme sonucunda "Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Şarkı" ödülüne "Saklı" dizisindeki "Derinlerde Saklı" şarkısı ile Sena Şener, "Ulusal Kanal Dizisi En İyi Özgün Şarkı" ödülüne "Kaderimin Oyunu" dizisinin "Sana Çıkıyor Yollar" şarkısı ile Ender Gündüzlü, "Dijital Platform Dizisi En İyi Özgün Müzik" Netflix yapımı "Uysallar" dizisi ile Sertaç Özgümüş, "Ulusal Kanal Dizileri En İyi Özgün Müzik" "Mahkum" dizisinin jenerik müziği ile Sertaç Özgümüş seçildi.

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Kaynak: AA

Sinema, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel '2. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali' sona erdi - Son Dakika

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