2 Judocu Avrupa Arenasında Boy Gösterecek - Son Dakika

Avrupa Judo Federasyonu'nun (EJU) 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Avrupa Judo Kupası, 31 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş şehrinde yapılacak. 30 ülkeden 328 sporcunun mücadele edeceği Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'umuzun başarılı sporcuları Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecek. Her branşta olduğu gibi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'un judoda da başarılı bir grafik çizdiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, "31 Temmuz'da Romanya'nın başkenti Bükreş'te sporcularımız Fidan Ögel ve Niyazi Gökçen, Manisa'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için arenada olacaklar. Sporcularımıza başarılar diliyor, turnuvadan madalyalarla dönmelerini diliyoruz" dedi.