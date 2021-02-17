2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu Ankara'da düzenlenecek

Türkiye Kick Boks Federasyonu, 2. Kademe Kick Boks Antrenör Kursu'nun 08- 14 Mart'ta Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı faaliyet programında yer alan kurs, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak düzenlenecek.

Açıklamada, "Kurs Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İsmet Iraz Tekvando Spor Salonu'nda verilecek olup, başvurular "e-Devlet" üzerinden 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapılabilecek." denildi.