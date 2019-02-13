Son Dakika Haberleri: 2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması" Ödül Töreni

2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması" Ödül Töreni

3 saat önce

Kadınlar Birliği Platformu (KABİP) ve Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen, "2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması"nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Kadınlar Birliği Platformu (KABİP) ve Kahramankazan Belediyesi ortaklığıyla düzenlenen, "2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması"nda dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

"Aile Olmak" temalı yarışma için Aile Yaşam Merkezi'nde tören yapıldı.

KABİP Başkanı Nagihan Çıtak, yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, huzur ve barışın en önemli etkenlerinden biri olan "aile" konulu kısa film ve fotoğraf yarışmasının ikincisini düzenlediklerini söyledi.

Çıtak, "Amacımız, giderek yok olmaya başlayan değerlerimizi genç ve gelecek nesillere özgün, eğlenceli, düşündürücü ve renkli bir şekilde aktarmak, aile olmanın önemini ve güzelliğini hatırlatmak ve bu değerlerimizi tekrar canlandırmaktır." ifadelerini kullandı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk de belediye olarak kültürel ve sportif faaliyetlere önem verdiklerini dile getirdi.

Yarışmada fotoğraf dalında "Anne Kucağı" isimli eseriyle Aygül Öztürk, kısa film dalında "Balkabaklı Pitçati" adlı eseriyle de Evrim İnci birinci oldu.

Törende, Belediye Başkanı Ertürk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın eşi Esra Varank tarafından yarışmacılara ödülleri verildi.

Etkinliğe, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 09:01 Kaynak: AA

Çıtak, Kahramankazan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekçi, Şarap Sorusuna Yanıt Verdi: Beni Hiç İlgilendirmez Rusya'nın 66 Yaşındaki Devlet Başkanı Putin, Kayak Performansıyla Gençlere Taş Çıkarttı

Aranan DAEŞ Üyesini Mahalle Bekçileri Yakaladı Talihsiz Kadın, 14 Şubat İçin Yardıma Gittiği Çiçekçide Eski Kocasının Silahlı Saldırısına Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:50:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotograf Yarışması" Ödül Töreni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]