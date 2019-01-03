Son Dakika Haberleri: 2 Kadın, Bağışlanan Organlarıyla 6 Hastaya Umut Oldu

2 Kadın, Bağışlanan Organlarıyla 6 Hastaya Umut Oldu

37 dakika önce

DENİZLİ'deki Servergazi Devlet Hastanesi'nde gece beyin ölümü gerçekleşen 2 kadından alınan 6 organ, nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

2 Kadın, Bağışlanan Organlarıyla 6 Hastaya Umut Oldu, System.String[]
DENİZLİ'deki Servergazi Devlet Hastanesi'nde gece beyin ölümü gerçekleşen 2 kadından alınan 6 organ, nakil bekleyen hastalara nakledilecek.

Çardak ilçesinde yaşayan ev kadını Ayni Sarı (66), geçen 30 Aralık'ta, bilinç kaybı nedeniyle ilk olarak Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrası Servergazi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sarı'nın, beyin damarlarının tıkalı olduğu belirlendi. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Sarı'nın, dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Sarı'nın organlarını bağışladı. İzmir'den gelen ekipler, Sarı'nın 2 böbrek ve karaciğerini aldı. Karaciğer ve 1 böbrek Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, diğer böbrek ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ailesinin, isminin açıklanmasını istemediği 85 yaşındaki diğer kadın ise geçen 28 Aralık'ta ani bilinç kaybı nedeniyle Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen yaşlı kadın, yoğun bakıma alındı. Yapılan müdahaleye rağmen 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Ailesiyle yapılan görüşmeler sonucu organları bağışlandı. Ayni Sarı'nın organlarını alan aynı ekip, gece ikinci bir ameliyata girerek adı açıklanmayan kadın hastanın da iki böbreği ve karaciğerini aldı. Alınan organlardan karaciğer Ege Üniversitesi Hastanesi'ne, böbrekler ise İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Alınan organların uygun hastalara nakledileceği belirtildi. Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı diledi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 12:58 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Servergazi, Sağlık
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