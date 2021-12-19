Kadın hırsızlar 4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karıştı... Mağdur ev sahibi konuştu - Son Dakika

Kadın hırsızlar 4 bin dolar ve 250 gram altını çalıp kayıplara karıştı... Mağdur ev sahibi konuştu

Ceyhan ilçesinde 2 kadın hırsız girdikleri evin kasasından 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı

Ev sahibi İlhan Aydemir, evin her hangi bir yerinde arama yapmadan kasanın anahtarının bulunduğu odaya girip anahtarı bulup yatak odasındaki kasaya yönelen kadın hırsızların içerisini boşaltarak olay yerinden hızlıca kaçarak kayıplara karıştıklarını anlattı

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 kadın hırsız girdikleri evin kasasından 4 bin dolar ve 250 gram altını çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, dün Emek Mahallesi'nde 2 kadın girdikleri evin dış demir kapısında ve iç çelik kapıda her hangi bir zorlama olmadan girdikleri evden nokta atışı yaparak kasada bulunan 4 bin dolar ve 250 gram ziynet eşyasını alıp kaçtılar.

Ev sahibi mağdur İlhan Aydemir, evin her hangi bir yerinde arama yapmadan kasanın anahtarının bulunduğu odaya girip anahtarı bulup yatak odasındaki kasaya yönelen kadın hırsızların içerisini boşaltarak olay yerinden hızlıca kaçarak kayıplara karıştıklarını anlattı. Aydemir, "Gündüz saat 2 civarında eşim ve annem bir hasta ziyaretine gidiyorlar ve kamera kayıtlarından baktığımız kadarıyla 15 dakika sonrasında 2 bayan eve giriyor. Her iki dış kapıyı ve çelik kapıyı açıyorlar. Daha sonra kasanın bulunduğu odaya doğru yönelip kasanın anahtarını da bulup kasayı açıyorlar. Kasanın içerisinde yaklaşık 4 bin dolar ve yaklaşık 200, 250 gram kadar altın çünkü içerisinde yüzük, küpe kolyeler vardı. Şimdi net gramajını söyleyemiyorum ama 200-250 gram arasında altın vardı. Hepsini alıp, kaçıyorlar, bir süre kamera kayıtlarında da görünüyor 13 dakika sürüyor. Saat 4'e doğru eşim ve annem eve geldiğinde kasanın açık olduğunu görüce beni aradılar. Acaba sen mi eve geldin diye. Olaydan bir haberim olmadığını, kasaya hiçbir yere dokunmamalarını ve direk emniyet birimlerine haber vereceğimi söyledim. Ben o sırada Adana'daydım. Yolda gelirken emniyet birimlerini aradım, bilgilendirdim, eve vardığımda emniyet mensupları da evime gelip olay yerinde incelemeler yaptılar. Sağ olsun emniyet yetkilileri çok alakadar oldular, kendileri çevredeki güvenlik kameraları inceleyip, görüntü topladılar. Kasadan parmak izlerini de aldılar. Bütün birikimimiz gitti, yaklaşım 300, 350 bin lira arasında bir paramız çalındı. Yıllardır biriktirmiş olduğumuz bütün birikimimizi aldılar" dedi.

Emniyet birimlerine güvendiklerini belirten Aydemir, "İnşallah kısa zamanda bulunur, inşallah başka kimsenin başına böyle bir olay gelmez. Kapıda hiçbir zorlama yok, nasıl açtıklarına ben de hayret ediyorum. Ne dış kapıda, ne iç çelik kapıda her hangi bir zorlanma yok. Sadece kasanın anahtarının saklı olduğu odada biraz dağınıklık vardı, anahtarı bulup yatak odasındaki kasaya yönelip kasanın içerisindeki dolarları ve ziynet eşyalarını alıp başka hiçbir yere dokunmamışlar. Kasanın içerisinde başka şeyler de vardı, ama sadece döviz ve altınları alıp gitmişler. Yani diğer hiçbir şeye dokunup dağıtma söz konusu bile değil. Her kimse direk nokta atışı yapmışlar. Kimsenin günahını alamam şüphelendiğim hiç kimse yok, hepimiz merak ve endişe içerisindeyiz" diye konuştu.