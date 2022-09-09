2 kadın, tabanca ve pompalı tüfekle 2 eve ateş açtı - Son Dakika
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2 kadın, tabanca ve pompalı tüfekle 2 eve ateş açtı

09.09.2022 14:17
2 kadın, tabanca ve pompalı tüfekle 2 eve ateş açtı

ÇORUM'da M.Ü. (23) ile N.S.Y. (19) adlı kadınlar, aralarında 700 metre mesafe bulunan 2 eve pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip kaçtı.

ÇORUM'da M.Ü. (23) ile N.S.Y. (19) adlı kadınlar, aralarında 700 metre mesafe bulunan 2 eve pompalı tüfek ve tabancayla ateş edip kaçtı. 2 şüpheli ile ateş ettikleri anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden İ.C.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde dün gece M.Ü. ile N.S.Y. adlı kadınlar, ellerinde tabanca ve pompalı tüfekle bir evin önüne gitti. Burada şüphelilerden biri eve pompalı tüfekle tek el ateş etti. İki şüpheli daha sonra Yavruturna Mahallesi'ne geçerek ilk eve 700 metre mesafedeki bir başka evin önüne gitti. Burada da diğer şüpheli, bu eve tabancayla 2 el ateş etti. Şüpheliler kaçarken mermi ve saçmalar evlerin duvarlarına isabet etti.İhbarla bölgeye polis ekipleri geldi. Harekete geçen ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüphelilerin, evlere ateş açma anlarını İ.C.Ç.'ye cep telefonu ile kaydettirdiği belirlendi. İ.C.Ç. de polis ekiplerince gözaltına alındı. Görüntülerde; ellerinde silahlarla bir süre kaldırımda yürüyen kadınlardan birinin otobüs durağının önündeki eve pompalı tüfekle 1 el, diğer kadının ise 700 metre ilerideki eve tabanca ile 2 el ateş ettiği görülüyor. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Kaynak: DHA

Bahçelievler Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 kadın, tabanca ve pompalı tüfekle 2 eve ateş açtı - Son Dakika

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