Son dakika haberleri! BURSA 2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında--- - Son Dakika

2 kadının marketteki kavgası, güvenlik kamerasında

BURSA'da bir markette alışveriş yapan 2 kadın arasında çıkan kavga, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Darp raporu alan kadınlar birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kavga, dün Osmangazi ilçesindeki bir markette yaşandı. Markete alışveriş için gelen 2 kadın, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İsimleri öğrenilemeyen kadınların kavgasını, market çalışanları ile diğer müşteriler ayırdı. Kadınlar, hastaneden darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.