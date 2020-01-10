2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay - Son Dakika

2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay

6 saat önce

Amasya'da çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kadının çalıştığı AVM'nin yangın merdiveninin iptal edildiği ileri sürüldü.

2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay, System.String[]

Amasya'da çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 2 kadının çalıştığı AVM'nin yangın merdiveninin iptal edildiği ileri sürüldü.


Merzifon ilçesinde geçen akşam bir AVM'de çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hayatını kaybetmişti. Dumandan etkilenen 4 kişi de yoğun hastaneye kaldırılmıştı. İlçenin Cumhuriyet Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinin 4'üncü katındaki bir mağazada çıkan yangında sığındıkları mutfak kısmında mahsur kalıp, dumandan etkilenen Derya Kuşbudu (42) ile Çağlayan Yağmur Köse (27) hayatını kaybetmişti. AVM içerisinde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilenen 6 kişi, itfaiye tarafından dışarı çıkarılarak kurtarılmıştı.


Yangının ardından AVM yanında bulunan ve olaya şahitlik eden esnaflar, AVM'nin daha önceden tıp merkezi olduğunu ve AVM olduktan sonra yangın merdivenin iptal edilerek branda gibi bir şeyle kapatıldığını söyledi.


"Yangında kalanlar, 'yardım edin' diye bağırıyorlardı


Olaya tanıklık eden taksici esnaflar, "Olay anında AVM önü bayağı kalabalıktı. Binanın dış cephesi kapalı olduğu için yangın merdivenini de kullanamamışlar. Onun dahilinde içeride mahsur kalıyorlar. Dumanın etkisiyle de zehirlenerek 2 kişi hayatını kaybediyor. Siyah dumanları gördük. İtfaiye olaya müdahale ediyordu. Yukarda kalanlar, 'yardım edin' diye bağırıyorlardı. Burası eski bir tıp merkeziydi. O yüzden buranın yangın merdiveni dahil bütün sistemleri vardı. Bina AVM'ye dönünce her şeyi değişti, farklı bir sistem yapıldı. Yangın merdiveni de faaliyete değilmiş. Burası 3-4 yıldır AVM olarak kullanılıyor" dedi.


Yangında hayatını kaybeden Derya Kuşbudu ve Çağlayan Yağmur Köse'nin cenazesi aynı camiden kaldırılacak. - AMASYA

Cumhuriyet Caddesi, Çağlayan, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
19:23 Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika Haber
19:21 Denizli'de dengesini kaybeden işçi toprağın altında kaldı - Son Dakika Haber
19:06 Noel'de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu? - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber
19:04 Kadıköy'de yılbaşı gecesi genç kadını taciz eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika Haber
18:57 NATO'dan düşen uçakla ilgili açıklama: İran savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabilir - Son Dakika Haber
18:14 Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 19:31:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kadının öldüğü AVM'de kahreden detay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]