Son Dakika Haberleri: 2 kadının ölü bulunması olayında 6 gözaltı
Son Dakika Güncel 2 kadının ölü bulunması olayında 6 gözaltı

2 kadının ölü bulunması olayında 6 gözaltı

33 dakika önce

Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındı.

2 kadının ölü bulunması olayında 6 gözaltı, System.String[]

Adıyaman'da gece tarlada 2 kadının silahla vurularak ölü bulunması olayı ile ilgili 6 kişinin gözaltına alındı. Valilik, olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin olayda kullanıldığını açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, önceki gece Cumhuriyet Mahallesi 25131. Sokak'ta Cansu Güven (21) ve Songül Önemli (23) göğüslerinden pompalı av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu. 21 Yaşındaki Cansu Güven olay yerinde hayatını kaybetmiş, Songül Önemli ise kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ölmüştü.

Olayın ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Yaşanılan olayla ilgili Adıyaman Valiliği'de açıklama yaparak, olayda 6 kişi gözaltına alındığını duyurdu. Olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin olayda kullanıldığı da belirtilen açıklamada, "25.10.2019 Günü saat 21.50 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi boş arsada iki kadının silahla yaralandığı bilgisi üzerine, ekiplerimizce olay yerine intikal edildiğinde, Cansu Güven isimli şahsın olay yerinde öldüğü, Songül Önemli isimli şahsın ise hastaneye kaldırıldığı ve hastanede hayatını kaybettiği, yapılan ilk incelemelerde olay yerinde bulunan pompalı tüfeğin kullanılmış olduğu anlaşılmıştır. Bahse konu olayla ilgili olarak M.Ö., A.Ö., E.Ö. İ.Ö., N.U., ve C.U., gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Gözaltına alınan kişilerin hayatını kaybeden her iki kadının yakınları olduğu olayla alakalı olup olmadığına dair gözaltına alındıkları emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay ilgili soruşturma sürüyor.

()İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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