2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı - Son Dakika

2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı

13.03.2021 19:04

- 2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı Sivas'ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamayıp uzaklaştırma anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

- 2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı

Sivas'ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamayıp uzaklaştırma anlarını cep telefonuyla görüntüledi.

SİVAS - Sivas'ın Eğribucak köyünde hayvancılıkla uğraşan İzzet Şahin, kangal köpeklerinin sürüsüne yaklaşan ayıyı kovalamasını cep telefonuyla görüntüledi.

Sivas'ın Eğribucak köyünde yaşayan İzzet Şahin, merada hayvanlarını otlattığı sırada ilginç bir olay yaşadı. Şahin'in hayvan sürüsünü otlattığı esnada 'Zalo' ve 'Yumak' isimli 2 kangal köpeği, ayıyı fark etti. Ayıya karşı harekete geçen kangal köpekleri ayıyı kovalayarak, sürüden uzaklaştırdılar. Çoban İzzet Şahin'de bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Şahin, kangal köpeklerinin ayıyı çalının içinde fark ettiklerini belirterek "Hayvancılıkla uğraşıyorum, kendi hayvanlarımın çobanlığını yapıyorum. Ben geçen gün ayıyla karşılaştım hatta videosunu da çektim. Kangallar kovaladı. Benim kangalımın ismi zalo, çalının içerisinden ayıyı çıkardılar. Oradan kovaladılar. Korkmadılar ama fazlada yaklaşamadılar, ayı cüsseli malum. Zalo çalının içerisinden çıkardı, yumak kovaladı. Geçmişte ayıdan pençe yemişlerdi, o yüzden ayı geri dönünce kaçtılar. Sonrada ayının peşine düştüler. Sürüden uzaklaştırdılar" dedi.

2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı
2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı
2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı
2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı

Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi Avı yasak karacayı avlayan 3 şahıs, suçüstü yakalandı Emre Akbaba, 43 gün aradan sonra ilk kez bir maça 11'de başlıyor Kayserispor-Galatasaray maçı başladı! Canlı anlatım 'Levent Gültekin' imasına tepki gösteren Bahçeli'nin danışmanı Çiçek'e Tuğrul Türkeş'ten sert yanıt Evlendiği gün kanser olduğunu öğrenen kadın hayatını kaybetti Markette kız çocuğunu istismar eden yaşlı adamı, kameralar ele verdi Hülya Avşar'dan cinsel yönelim itirafı: Ben sapyoseksüelim
Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi         
19:00
Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti Oyuncu ve yönetmen Levent Niş hayatını kaybetti         
18:56
İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu İstanbul kırmızı kategoriye dönecek mi? Vali Yerlikaya, umutlu konuştu         
18:26
Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasöksüz, risk haritasında kırmızıya dönmesi beklenen illeri açıkladı         
17:55
Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum Ünlü oyuncu Nihal Yalçın'dan bomba itiraf: Sanal cinsel ilişki yapmaya çok özeniyorum         
17:41
ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı ABD'de şüphelendiği kadına şok tabancasıyla müdahale etmek isteyen polis, kurşunların hedefinde kaldı         
17:13
'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı 'Burry Soprano' olarak bilinen rapçi Burak Aydoğduoğlu tutuklandı         
16:54
Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin Bakan Soylu, kapısı koçbaşıyla kırılan CHP'li ilçe başkanını aradı: Hakkınızı helal edin         
15:37
Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada Ağacın altında bekleyen 4 kişinin üzerine yıldırım düştü! Korkunç olay anbean kamerada         
14:15
Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada Trafikte hayrete düşüren görüntü! Arka koltukta oturan kadının sürücüyü dövdüğü anlar kamerada         
14:00
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL         
13:42
22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım 22 aracı biçen tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı: Frenlerin boşaldığını fark ettim, selektör yakarak kornaya bastım         
13:27
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı         
10:33
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 19:11:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kangal sürüye yaklaşan ayıyı böyle kovaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei