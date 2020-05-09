2 kardeş anneler günü için özel şarkı besteledi - Son Dakika

2 kardeş anneler günü için özel şarkı besteledi

RİZE - Rize'nin fındıklı ilçesinde yaşayan 2 müzisyen kardeşin anneler günü için besteledikleri şarkı dinleyenleri duygulandırdı.

Bahar Durgun ile ağabeyi Mustafa Durgun'un anneler günü için özel şarkı besteledi. Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan Müzik öğretmeni Bahar Durgun ile Trabzon'da görev yapan müzik öğretmeni ağabeyi Mustafa Durgun anneler günü için besteledikleri şarkıyı payaştı. Koronavirüs salgını nedeni ile annelerinin yanına gidemeyenlerin duygularına tercüman olan 2 kardeşin bestesi dinleyenleri duygulandırdı.

Kendi besteleri olan şarkıyı seslendirdiklerini belirten Mustafa Durgun biz annemizin yanında olduğumuz için şanslıyız. Anneler gününü çeşitli nedenlerden dolayı annelerinden uzak geçirmek zorunda kalanlar için söyledik bu şarkıyı. İfadelerini kullandı.