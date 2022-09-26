Olay, dün gece Yüzüncü Yıl Mahallesi Gençlik Caddesi üzerindeki Bektaş Sitesi önünde meydana geldi. Emekli halk otobüsü şoförü Aykut Karabayır, aynı sitede oturduğu Abdullah ve Osman Y. kardeşler ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kardeş, Karabayır'a otomobille çarpıp yaraladıktan sonra bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Nallıhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 kardeş, araçla çarptıkları komşularını bıçaklayıp öldürdü - Son Dakika

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