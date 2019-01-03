Son Dakika Haberleri: 2 Kardeşi Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

2 Kardeşi Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

24 dakika önce

Samsun'da 2 kardeşin bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2 Kardeşi Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da 2 kardeşin bıçaklanarak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesinin Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli Adbulhadi Sadık Ali (35) ile ağabeyi Abdulkader Sadık Ali (36) bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kardeşlerden Abdulkader Sadık Ali ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri iki kardeşi bıçakladığı iddia edilen H.K.'yi (53) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:41 Kaynak: İHA

Canik, Samsun, 3. Sayfa
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