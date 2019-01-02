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2 Kardeşi Pompalı Tüfekle Öldüren Şahıs Tutuklandı

49 dakika önce İlandır

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı tutuklanırken, olay sonrasında saklanmasına yardım ettiği şüphesi ile gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 Kardeşi Pompalı Tüfekle Öldüren Şahıs Tutuklandı, System.String[]
Kocaeli'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi kahvehanede tartıştığı iki kardeşi pompalı tüfekle öldüren cinayet zanlısı tutuklanırken, olay sonrasında saklanmasına yardım ettiği şüphesi ile gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, yılbaşı gecesi Kocaeli'nin Derince ilçesi Deniz Mahallesi Ören Sokak'ta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ören Sokak üzerindeki kahvehanede İlhani Ayğan (50) ve Kıyas Ayğan (45) adlı 2 kardeşle bir süre tartışan T.A. (37) adlı şahıs, aynı sokakta bulunan geceleri kaldığı yazıhaneye gitti. İnternet üzerinden daha önceden satın aldığı pompalı tüfeği alarak geri gelen T.A., kahvehanede oturan 2 kardeşe defalarca ateş etti. Açılan ateş sonucu başından ve karın boşluğundan vurulan iki kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası tüfeğini yazıhaneye atarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İlhani Ayğan ve Kıyas Ayğan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Ayğan kardeşlerin cesetleri morga kaldırılırken, polis ekipleri kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından 10 farklı adrese yapılan operasyonun ardından 2 kardeşi öldürdükten sonra T.A'nın M.D. (51) isimli şahısla buluştuğu ve beraber Akpınar Mahallesi'ne gittikten sonra buluştukları M.M. (52), F.Y. (41) ile S.A.'nın (59) evinde alem yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda T.A. bir binanın bodrum katında yakalandı. T.A.'ya yardım ettiği belirlenen M.D., M.M., F.Y. ve S.A de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyedeki ifadeleri sonrasında hakim karşına çıkartılan 2 kardeşi öldüren T.A.'nın tutuklanmasına karar verilirken, katil zanlısına yardım ettikleri iddiası ile gözaltına alınan M.D., M.M., F.Y. ve S.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Derince, Kocaeli, 3. Sayfa
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