Üye Girişi
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu - Son Dakika

2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

18.09.2021 16:49
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, 2 kardeşin bitişik evlerinde çıkan yangında kışlık erzak ve 3 ton saman kül olurken, çatılar kullanılamaz hale geldi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesine bağlı Yayla köyünde, 2 kardeşin bitişik evlerinde çıkan yangında kışlık erzak ve 3 ton saman kül olurken, çatılar kullanılamaz hale geldi.

Genç ilçesine bağlı Yayla köyü Doğrular mezrasında, saat 14.00 sıralarında, Ahmet ve Rıfat Olğun kardeşlere ait olan bitişik 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mezra sakinlerinin ihbarı ile bölgeye sevk edilen Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. 2 kardeşin kış öncesi çatıda stokladığı kışlık erzak ve 3 ton saman yanarken, çatılar da kullanılamaz hale geldi. İtfaiyeciler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.


2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu
2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu

Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları, Türkiye'de kahve fiyatlarını etkiledi 17:32 Brezilya'daki olumsuz iklim koşulları, Türkiye'de kahve fiyatlarını etkiledi Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı 17:26 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil 17:20 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor 17:06 Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım 17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti 16:06 Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu 14:35 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı? 14:14 Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran İngiltere'nin kriterleri akıllarda soru işareti oluşturdu: AB'de uygulanan BioNTech aşısı farklı mı?

Son Dakika Haberleri
17:29 Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
17:25 Evlilik yıldönümü kutlamaya giden çift kaza geçirdi: 2 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
17:21 Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
17:16 İtalyan ekibinin hocası Maurizio Sarri ile Fatih Terim arasında geçen diyalog ortaya çıktı: Seninle tanışmak bir şeref
17:05 Bugün termometrenin 27 dereceyi gösterdiği Zonguldak'ta yarın yağmur bekleniyor
17:03 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım
16:10 Beşiktaş'ta aksilikler devam ediyor! Antalyaspor maçında Rosier de forma giyemeyecek
Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar         
17:34
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:29
Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı! İstanbul ve çevresi için sağanak yağış bekleniyor         
17:21
Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu         
17:18
Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti         
17:04
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor London School of Economics, Türkiye'nin dış politikasını analiz etti: Tüm güçlü ülkeler, onlarla anlaşmak için sıraya giriyor         
15:44
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak         
13:44
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi İranlı çift, Taksim meydanında kıyafet değiştirip fotoğraf çektirdi         
10:16
Emekliler hükümetten açık açık istedi: Yakacak ve gıda yardımı yapılsın Emekliler hükümetten açık açık istedi: Yakacak ve gıda yardımı yapılsın         
10:11
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir         
09:59
18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, 18 günlük eşine yatak odasında tecavüz etti! Dehşeti yaşatan koca, "Ayrılırsan 2,5 liralık kurşuna bakar" demiş         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 17:38:03. #1.12#
SON DAKİKA: 2 kardeşin bitişik evlerinde yangın; kışlık erzak ve samanları kül oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement