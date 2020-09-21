2 kardeşin öldüğü kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Çobanlar ilçesinde, motosikletteki İsmail Manav (28) ile kardeşi Berat Manav'ın (19) ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 17 Eylül'de saat 23.30 sıralarında Çobanlar ilçesine bağlı Kocaöz beldesindeki kavşakta meydana geldi. Çobanlar'dan Bolvadin yönüne giden Ekrem Sakarya yönetimindeki 03 EN 656 plakalı otomobille aynı yöne giden İsmail ve Berat Manav kardeşlerin üzerinde bulunduğu 03 AAZ 553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Manav kardeşler, yaşamını yitirdi. İsmail ve Berat Manav'ın öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ekrem Sakarya, tutuklandı.