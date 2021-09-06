2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ - Son Dakika
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2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

06.09.2021 21:48
2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ Karesi Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Mdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası sona erdi.

2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ

Karesi Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Mdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Altıeylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen 2. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası sona erdi.

Kültürel, sanatsal, soysal ve sportif faaliyetlere önem veren Karesi Belediyesi yeni bir etkinliğe daha imza attı. Karesi Karesi Belediyesi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Mdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2. Kuva-yi Milliye Satranç Turnuvası haftasonu Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Turnuvada dereye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Karesi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adem Özalp'in katıldığı ödül töreninde dereceye girenlere para, madalya ve kupa hediye edildi.

Turnuvada Enes Yusuf Maruflu 1., Ataberk Türkmen 2., Salih Yusuf Sunguralp Özü ise 3. oldu. Turnuvada konuşan Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Türkmen, katılımlarından dolayı sporculara teşekkür ederken, turnuvayı önümüzdeki yıllarda da sürdürmek istediklerini söyledi. Türkmen, desteklerinden ötürü Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'a da teşekkür etti.

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Türkiye Satranç Federasyonu, Satranç Turnuvası, Balıkesir, Karesi, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum 2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. KARESİ KUVA-Yİ MİLLİYE SATRANÇ TURNUVASI SONA ERDİ - Son Dakika
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