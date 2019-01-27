Son Dakika Haberleri: 2. Kariaultra Maratonu

2. Kariaultra Maratonu

15 dakika önce

Muğla'da, Karia Derneğince "Koş ya da pedalla" sloganıyla 2. Kariaultra Maratonu düzenlendi.

2. Kariaultra Maratonu, System.String[]
Muğla'da, Karia Derneğince "Koş ya da pedalla" sloganıyla 2. Kariaultra Maratonu düzenlendi.

Muğla'da 15 ilden 50 sporcunun katıldığı etkinlikte, 24, 50 ve 85 kilometrelik zorlu parkurlar geçildi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesinden start alan maratonda, sporcular yağmur altında, Ayten, Osmanağa Koyu-Kalynda, Krya ve Lissai antik kentleri-Kayacık Sahili-Güzelyrut-Fevziye-Mergenli-Sulungur Gölü-Dalyan etaplarında pedal çevirdi ve koştu.

12 saatte tamamlanan etkinlik sonunda katılımcılara madalya ve plaket verildi.

Karia Derneği Başkanı Turan Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kariaultra Maratonuyla bir ilke imza attıklarını söyledi.

Etkinliğe 15 MTB (dağ bisikletçisi) bisikletlinin de katıldığını belirten Bulut, "Koşucu sporcularımız ve bisikletçilerimiz patika, kumsal, çamur ve taş yollardan geçerek bu outdoor spora meraklı olan insanlarımızda farkındalık yarattı ve örnek oldu. 85K MTB, mesafe, başlama ve bitiş olarak ülkemiz ve Avrupa'da bir ilk oldu. Bu nedenle 85K mesafesini tamamlayan sporcularımız isimlerini tarihe yazdırdılar." dedi.

Bulut, hem coğrafya hem de Karia medeniyetlerini tanıtmak ve sürdürülebilir alternatif turizme katkı sağlamak amacıyla düzenledikleri etkinliğin amacına ulaştığını da sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Fethiye, Kayacık, Muğla, Spor
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