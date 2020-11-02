2 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi
02.11.2020 09:29
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağızMacaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Türk Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.
Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız
Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Türk Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.
SÜPER LİG
20.00 Fraport TAV Antalyaspor
- Fenerbahçe
(Antalya)20.00 Atakaş Hatayspor
- Demir Grup Sivasspor
(Antakya
Atatürk)
12.00 İzmir'deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz, Bornova'da son yolculuğuna uğurlanacak.
GALATASARAYSarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.
AXA SİGORTA EFELER LİGİ
13.00 Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta
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