2 Kasım Pazartesi DHA Spor Gündemi

Milli judocu Vedat: Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda da altın madalyalar alacağız

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Grand Slam'da altın madalya kazanan Türk Milli Takımı sporcusu Vedat Albayrak, Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda hedeflerinin takım olarak altın madalya olduğunu söyledi.

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12.00 İzmir'deki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz, Bornova'da son yolculuğuna uğurlanacak.

GALATASARAYSarı-kırmızılılar günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçının hazırlıkları başlayacak.

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