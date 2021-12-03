2 KATLI 2 EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

2 KATLI 2 EV ALEV ALEV YANDI

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve de sıçradı. 2 ev çıkan yangında alev alev yandı. Saat 16.30 sıralarında ilçe merkezinde Müslüm Bektaş'a ait 2 katlı ahşap evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bitişiğinde bulunan aynı kişiye ait 2 katlı diğer eve de sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çevredeki evlere sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.

Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!

Göçük altında kalan iş makinesinin genç operatörü yaşamını kaybetti

Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!

Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı

Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı

Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi