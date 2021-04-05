BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BOLU 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI
05.04.2021 13:38
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde, içinde kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap ev alev alev yanarak, kullanılamaz hale geldi.
Yangın, dün gece saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Hüsamettindere köyünde bulunan Alaaddin ve Belgin Hüseyinoğlu çiftine ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. İçinde kimsenin yaşamadığı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını gören köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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