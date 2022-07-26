2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI

26.07.2022 15:46

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı.

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, 2 katlı ahşap ev alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde öğle saatlerinde İrfan Keleş'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yüzde 45'i asılsız Niğde'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların yüzde 45'i asılsız BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI BUĞDAY YÜKLÜ TIR YANDI
Kaynak: DHA

İrfan Keleş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:33 Bolu'da onlarca kişi zehirlenmişti! Etler için harekete geçildi
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:46:44. #1.11#
SON DAKİKA: 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement