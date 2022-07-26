Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen köyünde öğle saatlerinde İrfan Keleş 'e ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm evi saran alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, 2 katlı ev yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İrfan Keleş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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