2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi kırsal Doğanyurdu Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, İlhan Çakır'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden aile fertleri, koşarak evden çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yangın 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.


İlhan Çakır, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 08:10 Kaynak: DHA
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