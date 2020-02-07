2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Denizli'nin Tavas ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Denizli'nin Tavas ilçesinde yangın çıkan 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi İlk Sokak üzerindeki 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Hasan Hüseyin Akbunar' a ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.


İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.


Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinden duruluyor.


Olay sonrası başlatılan inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

Hasan Huseyin, Denizli, Tavas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:44 Kaynak: İHA
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