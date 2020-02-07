2 katlı ahşap ev yangın sonrası kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Olay sonrası başlatılan inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale ederek söndürdü. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonrası söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Tavas ilçesi Samanlık Mahallesi İlk Sokak üzerindeki 2 katlı ahşap evde yangın çıktı. Hasan Hüseyin Akbunar' a ait evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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