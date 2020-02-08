2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

6 saat önce

BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Zeynep Şeker öldü, 4 kişi yaralandı.

2 katlı ahşap evde çıkan yangında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı, System.String[]

BOLU'nun Göynük ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çıkan yangında Zeynep Şeker öldü, 4 kişi yaralandı.

Göynük ilçesine bağlı Çayköy Köyü'nde, Hatice Ayhan'a ait 2 katlı ahşap evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Evden alevler yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil ekibi sevk edildi.

Yangına uyurken yakalanan Sebahattin Başer, Emine Başer, Hatice Ayhan ve Yaren Cemre Şeker, evden itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Göynük Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların evde bir kişi daha olduğunu söylemesi üzerine içeri giren itfaiye ekipleri, Zeynep Şeker'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Şeker'in cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Hatice Çarpar, İtfaiye, Göynük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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